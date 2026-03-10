Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 11:29

Европейская страна откажется от пресловутого «налога на брак»

Жители Швейцарии проголосовали за отмену налога на брак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за отмену «налога на брак», сообщило агентство Bloomberg. Из-за этой меры супруги, зарабатывающие одинаково, платят в казну государства больше денег, чем те пары, в которых один из партнеров получает более высокую зарплату, чем другой.

Как отметило агентство, после того, как правительства выпустит документ по этому вопросу, налоговая нагрузка на 670 тыс. семей снизится. Реформа будет осуществляться поэтапно, она окончательно вступит в силу в 2032 году.

Ранее сообщалось, что идею поддержать наличные на конституционном уровне одобряют около 60% граждан Швейцарии. По данным Bloomberg, именно поэтому на референдуме вынесли вопрос, стоит ли закрепить в основном документе право на доступность наличных денег. Эта инициатива отражает обеспокоенность части населения активным распространением безналичных и цифровых платежей.

До этого стало известно, что большинство немцев не могут позволить себе завести детей из-за неподъемных цен на жизнь в Германии. Половина респондентов (55%) сочли расходы на воспитание ребенка чрезмерно высокими, в то время как 34% опрошенных считают их адекватными.

