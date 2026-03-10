Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:58

Песков раскрыл причину неработающей связи в крупных городах

Песков: ограничения связи в Москве и других городах связаны с безопасностью

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отключения и ограничения связи в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах связаны с обеспечением безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что они происходят в строгом соответствии с действующим законодательством, передает РИА Новости.

Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством, это первое. Информация на этот счет заблаговременно представлялась. <...> Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности, — сказал Песков.

Ранее жители Петербурга и Ленобласти утром 9 марта пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.

Прежде оператор цифрового телевидения «Триколор» столкнулся с масштабным сбоем. Клиенты заявили об отсутствии спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможности войти в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Калининградской и Томской областей.

Россия
Дмитрий Песков
связь
ограничения
Москва
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по НЛО загадочно исчез из своего дома
Назван самый скупой город в России
Жителей Подмосковья призвали не искать пропавших в Звенигороде детей
ВСУ атаковали рынок в Запорожье
LIFE.ru запустили спецпроект о женщинах-шахтерах времен ВОВ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.