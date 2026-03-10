Песков раскрыл причину неработающей связи в крупных городах Песков: ограничения связи в Москве и других городах связаны с безопасностью

Отключения и ограничения связи в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах связаны с обеспечением безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что они происходят в строгом соответствии с действующим законодательством, передает РИА Новости.

Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством, это первое. Информация на этот счет заблаговременно представлялась. <...> Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности, — сказал Песков.

Ранее жители Петербурга и Ленобласти утром 9 марта пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.

Прежде оператор цифрового телевидения «Триколор» столкнулся с масштабным сбоем. Клиенты заявили об отсутствии спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможности войти в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Калининградской и Томской областей.