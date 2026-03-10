Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:16

В Зеленограде начали расследование случаев отравления детей в школе

Роспотребнадзор начал расследование после отравления в зеленоградской школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Специалисты Роспотребнадзора Москвы приступили к эпидемиологическому расследованию после поступления жалоб на недомогание среди учащихся одной из школ Зеленограда, сообщили в столичном управлении ведомства. В числе симптомов отмечены боли в животе, тошнота и рвота.

Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Зеленоградском административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование и проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на локализацию и ликвидацию единичного очага заболевания, — говорится в сообщении.

В ходе проверки определяется источник возможного отравления, уточняется круг контактных лиц. Также планируется проведение лабораторно-инструментальных обследований.

Ранее пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что следователи начали проверку после вспышки кишечной инфекции в частной школе в Челябинске. Заболели больше 30 человек — в основном ученики начальных классов, помощь врачей потребовалась и одному педагогу. Первые жалобы на плохое самочувствие появились 4 марта. Сколько детей попали в больницу и в каком они состоянии, пока не уточняется. Следователи проверят, как в школе соблюдали санитарные нормы и как было организовано питание.

отравления
школы
школьники
Роспотребнадзор
