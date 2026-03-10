Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:13

Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране

Энергетик Юшков: РФ может нарастить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки

Фото: Boris Babanov/Global Look Press
Россия способна нарастить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки на фоне ближневосточного конфликта, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, это даст возможность увеличить доходы от продажи сырья.

Россия не сократит добычу нефти [на фоне конфликта на Ближнем Востоке]. Наоборот, может нарастить, чтобы задорого продать больше и максимизировать прибыль. РФ, не нарушая сделку ОПЕК+, может увеличить добычу примерно на 300–400 тыс. баррелей в сутки. Мы никак не завязаны на Ормузский пролив, — пояснил Юшков.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа растет беспокойство из-за быстрого роста цен на нефть. По информации зарубежных СМИ, хотя в Вашингтоне ожидали временного повышения стоимости на фоне военной операции против Ирана, масштабы обвала рынков оказались неожиданными и вызвали срочные совещания.

Корпус стражей Исламской революции ранее объявил, что любое государство, которое прекратит дипломатические отношения с США и Израилем, сможет свободно использовать Ормузский пролив. Суть соглашения заключается в следующем: прекращение дипломатических связей в обмен на доступ к нефтяным ресурсам.

нефть
Россия
Иран
Ормузский пролив
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
