В ВОЗ заявили о поддержке Ирана из-за угрозы кислотных дождей ВОЗ помогает Ирану справиться с последствиями ударов по нефтехранилищам

Всемирная организация здравоохранения оказывает поддержку властям Ирана на фоне опасных последствий ударов по нефтехранилищам, заявил представитель организации Кристиан Линдмейер на брифинге в Женеве. По его словам, осадки, смешанные с токсичными веществами, представляют серьезную угрозу для здоровья населения, передает Reuters.

В Иране осадки, смешанные с токсичными загрязняющими веществами, чрезвычайно опасны, обладают сильными кислотными свойствами и могут вызвать химические ожоги кожи и серьезное повреждение легких. ВОЗ внимательно следит за ситуацией и оказывает поддержку властям, — сказал Линдмейер.

Он подчеркнул, что специалисты ВОЗ предоставляют Тегерану рекомендации в области общественного здравоохранения для защиты граждан и снижения рисков воздействия опасных веществ. Как сообщала национальная нефтеперерабатывающая компания Ирана, нефтехранилища в Тегеране и провинции Альборз подверглись авиаударам в ночь на 8 марта.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в ночь на 10 марта израильская армия атаковала в Тегеране подземный исследовательский комплекс Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по разработке и производству баллистических ракет. Кроме того, удар пришелся по главному штабу сил «Аль-Кудс».