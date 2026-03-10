Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:30

В ВОЗ заявили о поддержке Ирана из-за угрозы кислотных дождей

ВОЗ помогает Ирану справиться с последствиями ударов по нефтехранилищам

Фото: Vincent Isore/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Всемирная организация здравоохранения оказывает поддержку властям Ирана на фоне опасных последствий ударов по нефтехранилищам, заявил представитель организации Кристиан Линдмейер на брифинге в Женеве. По его словам, осадки, смешанные с токсичными веществами, представляют серьезную угрозу для здоровья населения, передает Reuters.

В Иране осадки, смешанные с токсичными загрязняющими веществами, чрезвычайно опасны, обладают сильными кислотными свойствами и могут вызвать химические ожоги кожи и серьезное повреждение легких. ВОЗ внимательно следит за ситуацией и оказывает поддержку властям, — сказал Линдмейер.

Он подчеркнул, что специалисты ВОЗ предоставляют Тегерану рекомендации в области общественного здравоохранения для защиты граждан и снижения рисков воздействия опасных веществ. Как сообщала национальная нефтеперерабатывающая компания Ирана, нефтехранилища в Тегеране и провинции Альборз подверглись авиаударам в ночь на 8 марта.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в ночь на 10 марта израильская армия атаковала в Тегеране подземный исследовательский комплекс Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по разработке и производству баллистических ракет. Кроме того, удар пришелся по главному штабу сил «Аль-Кудс».

Иран
ВОЗ
нефтехранилища
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журова высказалась о золотой медали Багиян на Паралимпийских играх
Стало известно, как потепление отразится на ведении боевых действий ВС РФ
Крушение Су-27 и внезапная операция в Одессе: новости СВО на вечер 10 марта
Булыкин объяснил провал лидеров в 20-м туре РПЛ
Звезда «Ворониных» удивил поклонников результатами экстремального похудения
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.