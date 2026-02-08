Зимняя Олимпиада — 2026
Распространение вируса Нипах заставило страны Азии принять особые меры

Independent: из-за случаев заражения вирусом Нипах в Азии ввели особые меры

Смертельно опасный вирус Нипах вышел за пределы Индии, что очень беспокоит власти стран Южной Азии, пишет The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В частности, о летальном исходе сообщили в Бангладеш, что заставило соседние страны усилить эпидемиологический контроль.

В прошлом месяце от вируса скончалась жительница северной части Бангладеш. Ранее в приграничном индийском штате Западная Бенгалия были выявлены два случая, из-за чего на карантин поместили около 200 человек. Такие страны, как Сингапур, Таиланд и Малайзия, ввели проверки температуры у прибывающих пассажиров.

Несмотря на это, ВОЗ передает, что риск международного распространения заболевания считается низким, поэтому не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю. К тому же, несмотря на высокую летальность вируса (до 75%), он не обладает высокой заразностью, что сдерживает его быстрое распространение.

Ранее доктор медицинских наук врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова указала, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.

