Распространение вируса Нипах заставило страны Азии принять особые меры

Смертельно опасный вирус Нипах вышел за пределы Индии, что очень беспокоит власти стран Южной Азии, пишет The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В частности, о летальном исходе сообщили в Бангладеш, что заставило соседние страны усилить эпидемиологический контроль.

В прошлом месяце от вируса скончалась жительница северной части Бангладеш. Ранее в приграничном индийском штате Западная Бенгалия были выявлены два случая, из-за чего на карантин поместили около 200 человек. Такие страны, как Сингапур, Таиланд и Малайзия, ввели проверки температуры у прибывающих пассажиров.

Несмотря на это, ВОЗ передает, что риск международного распространения заболевания считается низким, поэтому не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю. К тому же, несмотря на высокую летальность вируса (до 75%), он не обладает высокой заразностью, что сдерживает его быстрое распространение.

Ранее доктор медицинских наук врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова указала, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.