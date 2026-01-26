Кома и смерть: россиян напугали вирусом Нипах — грозит ли нам эпидемия

Вспышка смертельно опасного вируса Нипах в Индии напугала россиян. Лекарства от этой инфекции не существует. Как не стать жертвой заболевания, существуют ли меры профилактики и ждать ли новой пандемии — в материале NEWS.ru.

Чем опасен вирус Нипах

В Индии зарегистрирована вспышка вируса Нипах — опасного патогена с высоким эпидемическим потенциалом. По данным The Metro, в стране подтверждено пять случаев заражения. Одна из пациенток в Калькутте впала в кому и скончалась.

«Вирус Нипах опасен тем, что может приводить к летальным исходам. Иногда инфекция протекает как ОРВИ, а иногда в процесс вовлекается головной мозг и развивается энцефалит», — рассказал NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов.

По его словам, вспышки пока что немногочисленные и, как бывает в таких случаях, зафиксированная летальность довольно высокая — у тяжелых пациентов, которые попали в стационар. «Цифры варьируют между 40 и 70%, пугая обывателей», — отметил собеседник NEWS.ru.

Информация о вирусе Нипах в Индии вызывает обеспокоенность, поскольку он относится к группе особо опасных инфекций с высокой летальностью, подтвердил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Однако врач подчеркнул, что на сегодняшний день речь идет о локальной вспышке, а не о ситуации, сопоставимой с пандемическими угрозами.

Это действительно опасный смертоносный вирус, от которого не существует вакцины, добавил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог Григорий Долгушин. По его словам, инфекция протекает как тяжелый грипп, однако параллельно разрушает нейроны мозга.

Ждать ли новую пандемию из-за индийского вируса

Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новой пандемии от вируса Нипах ждать не нужно, полагает Алексей Водовозов. «По крайней мере, пока таковой не предвидится. Для того чтобы заболеть, необходим контакт с животным, в котором вирус обитает, а это в основном летучие лисицы. Заразиться можно и от свиней, но тогда они должны либо контактировать с самими рукокрылыми, либо доедать после них фрукты. Где-либо вне ареала обитания летучих лисиц это представляется маловероятным. Описано заражение от больного человека других людей, осуществляющих за ним длительный уход, то есть опять же передача контактным, а не воздушным путем», — рассказал специалист.

Григорий Долгушин уточнил, что вирус уже несколько десятилетий ограничивается отдельно взятым азиатским регионом — не только из-за низкого качества гигиены и антисанитарии, но и из-за определенных специфических переносчиков — летучих лисиц.

«Зверек очень теплолюбив и дальше Азии и Кипра, если говорить о Европе, залетать не любит. Так что удивительное животное, можно сказать, спасает нас от новой эпидемии», — пояснил врач.

Вероятность массового распространения данной инфекции в России сейчас крайне низка, уверен врач Дмитрий Малых. «Нет ни прямых транспортных, ни сезонных предпосылок для завоза вируса в широком масштабе. Система санитарного контроля и мониторинга подобных инфекций в нашей стране работает очень хорошо», — отметил собеседник NEWS.ru.

Как защитить себя от нового вируса из Индии

По данным Роспотребнадзора, случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в России не зарегистрировано. В ведомстве также уточнили, что ситуация находится под контролем.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС „Периметр“, система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны», — заявили в ведомстве.

Меры профилактики актуальны только для тех, кто посещает потенциально опасные страны и районы, утверждает Алексей Водовозов.

«Главное — не пытаться погладить или покормить летучих лисиц, несмотря на то что они невероятно мило выглядят. Не срывать самостоятельно плоды с деревьев, особенно если на них есть следы укусов, мыть руки, в случае повышения температуры, особенно сопровождающейся головной болью, мышечными болями и рвотой, немедленно обращаться к врачу», — пояснил специалист.

Григорий Долгушин также порекомендовал туристам в общественных местах носить маску и перчатки.

Уберечься от заражения в настоящее время можно, ограничив посещение очагов инфекции и соблюдая стандартные санитарные нормы, сообщил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

«Пока вирус не имеет эффективного механизма передачи от человека к человеку, угрозы его распространения в наших условиях нет. Если такой механизм когда-нибудь появится, можно будет рассматривать вирус Нипах как серьезную угрозу», — заключил он.

Как детям не заразиться вирусом Нипах

Специфической вакцины против данного вируса пока не существует, поэтому ключевую роль играют поведенческие и гигиенические меры профилактики, рассказал педиатр Дмитрий Малых.

«Методы эти простые и хорошо знакомы родителям. В первую очередь речь идет о строгом соблюдении гигиены рук. Для детей это критично, поскольку они чаще касаются лица, рта и глаз. Это регулярное мытье рук обязательно с мылом после улицы, туалета, контакта с животными и перед едой. Эти манипуляции существенно снижают риск распространения любой инфекции, в том числе и вируса», — указал Малых.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он также указал, что детям нельзя давать немытые фрукты, особенно привезенные из тропических регионов, а также продукты и напитки неизвестного происхождения: «В странах, где регистрируются вспышки данного вируса, именно загрязненные продукты чаще всего становятся источником заражения. Отдельно подчеркну: детям, естественно, нельзя играть с дикими животными».

