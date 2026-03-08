Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 11:54

«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите

Фицо: Словакия готова перенять от Венгрии эстафету блокирования кредита Украине

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Словакии Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Словакия готова перенять от Венгрии эстафету блокирования кредита на €90 млрд для Украины, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что Братислава пойдет на такой шаг ради восстановления прокачки нефти.

Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на €90 млрд для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен, — сказал Фицо.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на победу оппозиции на предстоящих выборах в Венгрии. Фицо убежден, что после этого на нефть с востока уже не будет «никакого шанса». По его мнению, в таких условиях блокировка кредита для Украины — легитимный инструмент для восстановления поставок нефти.

Фицо также назвал прекращение транзита нефти через Украину глупым шагом со стороны Зеленского. Он подчеркнул, что остановка поставок дизельного топлива и аварийного электричества на Украину стала логическим ответом на остановки поставок с другой стороны.

