Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов

Украинский Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть задержанные инкассаторские автомобили и перевозимые ими ценности, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Организация также намерена оспорить решения венгерской миграционной службы о введенных ограничениях для сотрудников.

Банк требует возвращения своих инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей в полном объеме, — говорится в заявлении.

Украинцы вернулись домой, однако автомобили и перевозимые средства до сих пор остаются в Венгрии. В Ощадбанке также сообщили о якобы нарушении прав инкассаторов во время задержания, в том числе о более чем суточном удержании без доступа к юридической и консульской помощи.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о задержании в Будапеште семерых сотрудников государственного Ощадбанка — граждан страны. Министр обвинил венгерские власти в захвате заложников, хищении имущества и государственном терроризме.

В Ощадбанке между тем сообщили, что его инкассаторы перевозили значительную сумму денег и драгоценный металл. Речь о $40 млн (3,17 млрд рублей), €35 млн (3,2 млрд рублей) и 9 кг золота. Транспортировка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Райффайзен Банком.