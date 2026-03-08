«Газель» вспыхнула словно спичка на МКАД и попала на видео «Газель» загорелась на 92-м километре МКАД в Москве

Грузовик загорелся на 92-м километре МКАД, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва». По словам очевидцев, машина работает на газу, поэтому есть угроза взрыва. На опубликованных кадрах видно, как из остановившейся у обочины «Газели» валят клубы густого черного дыма. При этом пламя охватило только переднюю часть грузовика.

Ранее рейсовый автобус с пассажирами лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем в Приозерском районе Ленинградской области. В ДТП погибли двое взрослых, еще трое пострадали. Всего в салоне находились 19 человек, в том числе один ребенок.

До этого в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус перестроился в другую полосу и столкнулся с троллейбусом, который стоял на светофоре. После аварии ему удалось проехать еще примерно 50 метров. По информации источника, дверь автобуса едва не отвалилась.

Тем временем в Новоаннинском районе Волгоградской области в результате страшной аварии скончался водитель грузовика. Смертельное ДТП с участием «Газели» и фуры марки Volvo произошло на 716-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий».