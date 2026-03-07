Королевская семья Британии: новости, передача трона Уильяму и Миддлтон

Карл III собирается отречься от престола на фоне скандала с младшим братом Эндрю Маунтбеттен-Виндзором и передать трон принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 7 марта?

Что известно о планах Карла III передать трон Уильяму и Кейт

Король Британии Карл III собирается сложить свои полномочия — отдать правление старшему сыну принцу Уильяму, сообщает RadarOnline. По данным источника, соответствующее решение связано со скандалом вокруг младшего брата монарха Эндрю, вспыхнувшего из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Карл III собирается отречься от престола. Он собирается отречься, и они воспользуются предлогом его здоровья, которое ухудшается из-за того, что [ситуация с Эндрю] была очень напряженной и почти невыносимой для него. Карл знал больше, чем говорил, и вся семья это скрывала», — говорится в материале.

Инсайдер издания сообщил, что Карл III может отречься от престола ближайшим летом и передать правление Уильяму, который, как отметил источник, «хочет навести порядок в монархии». Супруга принца Кейт Миддлтон будет назначена королевой-консортом.

Исключат ли Эндрю из наследников

Принц Уильям настаивает на исключении Эндрю из линии престолонаследия. Соответствующий процесс Уэльский хотел инициировать еще осенью 2025 года, когда младшего брата монарха лишили королевских титулов, сообщает The Independent.

По данным источника, Карл III не решался на соответствующий шаг вплоть до недавнего ареста Эндрю в феврале 2026 года. Сейчас правительство рассматривает возможность внесения законодательных изменений, но процедура может затянуться на годы и начнется только после завершения расследования в отношении Маунтбеттен-Виндзора.

Какой сигнал Гарри подал Уильяму и Миддлтон

Принц Гарри считает арест его дяди, бывшего принца Эндрю, доказательством того, что монархия нуждается в обновлении, и он с супругой Меган Маркл готовы поспособствовать этому, сообщает The International News.

По данным источника, недавний визит Гарри и его супруги Меган Маркл в Иорданию мог быть своего рода сигналом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, демонстрирующим готовность герцогов Сассексов возобновить контакт.

«Их поездка на Ближний Восток, похоже, отчасти носит политический характер, отчасти это послание. Но кому оно адресовано — Уильяму и Кейт или кому-то еще? Конечно, Сассекские не знали заранее, что произойдет с Эндрю, когда планировали поездку, но негласное послание было таким: „Мы здесь, мы готовы помочь, мы можем объединить усилия“. И все это в сложившейся ситуации только на руку Гарри и Меган», — заявила Mirror королевский обозреватель Ингрид Сьюард.

