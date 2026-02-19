Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. В чем его подозревают, какие еще последние новости известны о королевской семье сегодня, 19 февраля?

Что известно об аресте Эндрю, в чем его подозревают

По данным The Telegraph, Эндрю был задержан в четверг, 19 февраля, в своем доме в Сандрингеме. В графствах Беркшир и Норфолк проходят обыски. Визит правоохранителей совпал с днем рождения Маунтбеттен-Виндзора — сегодня ему исполнилось 66 лет.

ВВС сообщает, что Эндрю арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным следствия, он делился конфиденциальной информацией с миллиардером, когда занимал должность специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

По информации Daily Mail, полиция Лондона изучает жалобы, согласно которым офицеры королевской охраны закрывали глаза на происходившее во время визитов Эндрю на частный остров Эпштейна.

Также правоохранители намерены проверить слухи о том, что в 2010 году одна из жертв Эпштейна встречалась с Эндрю в его резиденции Royal Lodge.

Резиденция Royal Lodge Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно об упоминании Эндрю в файлах Эпштейна

Журналисты Daily Express сообщают, что в опубликованных Минюстом США файлах Джеффри Эпштейна упоминается об участии Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в жестоких пытках над маленькой девочкой.

«Бывшего принца, которого недавно выселили из Королевской ложи, обвиняют в том, что он наблюдал за тем, как Гислейн Максвелл привязывала девочку к столу и пытала ее электрошокером», — говорится в материале.

Что планирует делать Карл III на фоне скандала

Карл III вынужден под растущим давлением принести официальные публичные извинения за связи своего брата Эндрю, сообщает RadarOnline. По данным источника, высокопоставленные советники при дворе убеждают монарха публично выразить сожаление по поводу случившегося, чтобы защитить репутацию института монархии.

«Королевская семья — это тщательно выстроенная система, поэтому заявления о том, что никто не знал о деятельности Эндрю, абсурдны. Королю пора обратить внимание на недостатки своей организации», — отметили эксперты издания.

В пресс-службе Букингемского дворца заявили, что Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю.

​«Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре и подозрениях в злоупотреблении служебным положением. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования данного вопроса соответствующим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они пользуются нашей полной и искренней поддержкой и содействием», — говорится в заявлении монарха.

Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Как изменились отношения Миддлтон с дочерьми Эндрю

По словам инсайдеров из королевской семьи, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон держится на расстоянии от своих кузин, дочерей Эндрю — принцесс Беатрис и Евгении, пишет RadarOnline.

Королевский обозреватель Ричард Фицуильямс сообщил, что сестрам «предстоит решить огромную проблему», совмещая свои публичные роли с последствиями связи отца с Эпштейном.

«Кейт, несомненно, будет осторожна, учитывая деликатность ситуации», — заявил он.

Читайте также:

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Циклон «Валли» обрушился на Москву: когда закончится, сколько снега выпадет

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода