Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 17:12

Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена

Забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене более 600 рейсов в Германии

Подписывайтесь на нас в MAX

Второй день забастовки пилотов авиакомпании Lufthansa привел к отмене более 600 рейсов из аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, сообщает агентство DPA. Основной удар пришелся на рейсы Lufthansa Passage и Lufthansa Cargo.

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit объявил о проведении забастовки 12 и 13 марта, затрагивающей как пассажирские, так и грузовые рейсы Lufthansa. Управляющая аэропортом Франкфурта компания Fraport сообщила, что во второй день стачки было отменено около 450 из 1225 запланированных взлетов и посадок. В аэропорту Мюнхена отменено примерно 180 из 800 рейсов.

Ранее сообщалось, что 12 февраля массовая забастовка пилотов и бортпроводников привела к отмене более 460 рейсов и коллапсу в работе немецкого авиаперевозчика Lufthansa. Основным требованием бастующих стало улучшение условий пенсионного обеспечения. Руководство Lufthansa же заявляет о критической нехватке средств в бюджете компании. Изначально сам перевозчик ограничился заявлением о масштабной отмене рейсов, не называя конкретных цифр. Позже в Ассоциации аэропортов Германии (ADV) подсчитали реальные масштабы сбоя.

Lufthansa
Германия
ФРГ
забастовки
пилоты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.