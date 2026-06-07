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07 июня 2026 в 11:10

Полиция Пхукета накрыла подпольный бизнес москвички

Тайские силовики арестовали россиянку за подпольные инъекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На Пхукете задержали 45-летнюю россиянку, организовавшую подпольную косметологическую клинику на собственной вилле, сообщает Telegram-канал Baza. Женщину доставили в полицейский участок Тхаланга, где ей предъявили обвинения.

Тайские правоохранители ворвались в здание прямо во время процедуры. Клиентка лежала на кушетке, а в комнате находились препараты и инструменты для инъекций. Задержанной оказалась москвичка, которая проживает в Таиланде с 2018 года.

Полиция изъяла десятки флаконов с препаратами, а также шприцы и иглы. Стоимость изъятого превысила 600 тыс. бат (около 1,3 млн рублей). Следствие обвиняет женщину в нелегальной косметологической практике, контрабанде препаратов, их продаже и использовании незарегистрированных средств. Свою вину она не признает.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство. Мужчина работал на мафию Мьянмы, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке. Она помогала ему в заманивании людей в кол-центры, вместе они за полгода заработали 3 млн рублей.

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