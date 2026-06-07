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07 июня 2026 в 11:06

На Западе осознали, что будет в случае отсутствия договора с РФ по Украине

UnHerd: Европу ждут проблемы, если не прийти к соглашению с Россией по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европу ждут серьезные проблемы, если она не начнет договариваться с Россией по украинскому вопросу, пишет профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в статье на платформе UnHerd. Автор подчеркивает, что некоторые аналитики считают иначе, но такой подход глубоко ошибочен.

Если Европа продолжит настаивать (на давлении на Россию. — NEWS.ru), конфликт грозит стать действительно бесконечным. Впрочем, возможно, такой поворот событий Киев и европейские столицы вполне устроит, учитывая участившиеся среди западных официальных лиц речи о том, что Украина якобы «переломила» ситуацию на поле боя, — сказано в статье.

Вместе с этим подчеркивается, что для Украины отсутствие переговоров станет непреодолимым барьером на пути восстановления экономики. Европе же это сулит усиление милитаризации. На военные нужды придется оттягивать еще больше средств и внимания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Американский лидер назвал число погибших с обеих сторон недопустимым. Также Трамп подчеркнул, что лично довел текущую ситуацию до стадии, которая необходима для финального урегулирования.

Европа
Украина
Россия
переговоры
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