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07 июня 2026 в 11:10

В Херсонской области раскрыли детали удара БПЛА по мосту

Василенко: при ударе ВСУ по мосту в Херсонской области никто не пострадал

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.

Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет, — сказал Василенко.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо написал, что движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» между Херсонской областью и Крымом временно перекрыли из-за повреждения моста в Чонгаре после удара ВСУ. По его словам, сроки восстановления будут объявлены позже.

До этого Сальдо сообщил в мессенджере, что украинские войска ударили по неэксплуатируемым зданиям пансионата в селе Железный Порт на берегу Черного моря в Херсонской области. По его словам, никто не пострадал.

Также СК России возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ пассажирского автобуса. Салон и кабина водителя полностью выгорели при ударе. Погибли семь человек, пострадали еще 11 мирных жителей.

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