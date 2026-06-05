ВСУ ударили по пансионату в Херсонской области

Украинские войска ударили по неэксплуатируемым зданиям пансионата в селе Железный Порт на берегу Черного моря в Херсонской области, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, никто не пострадал.

Повреждены неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту, — отметил он.

Утром 5 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее Сальдо сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по территории центральной районной больницы в Алешках. По его словам, обошлось без пострадавших. Глава региона отметил, что за сутки украинские войска выпустили по левобережной части региона 91 дрон. Под ударом оказались 22 населенных пункта Херсонской области.