Украинский БПЛА ударил по больнице в российском регионе Сальдо: беспилотник ВСУ ударил по территории больницы в херсонских Алешках

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по территории центральной районной больницы в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

В Алешках беспилотник попал по территории центральной районной больницы. К счастью, пострадавших нет, — написал Сальдо.

Глава региона отметил, что за сутки украинские войска выпустили по левобережной части региона 91 дрон. Под ударом оказались 22 населенных пункта Херсонской области.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд в Крыму. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, состав следовал из Азовского в Керчь. Семьям окажут всю необходимую поддержку.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над страной. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов, а также акватории Азовского и Черного морей.