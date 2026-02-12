Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов

Массовая забастовка пилотов и бортпроводников привела к отмене более 460 рейсов и коллапсу в работе немецкого авиаперевозчика Lufthansa, сообщает агентство Reuters. Основным требованием бастующих стало улучшение условий пенсионного обеспечения. Руководство Lufthansa же заявляет о критической нехватке средств в бюджете компании.

Изначально сам перевозчик ограничился заявлением о масштабной отмене рейсов, не называя конкретных цифр. Позже в Ассоциации аэропортов Германии (ADV) подсчитали реальные масштабы сбоя. Общее число отмененных рейсов превысило 460. Из-за этого свои планы не смогли осуществить около 70 тыс. пассажиров.

Главные хабы Lufthansa, аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, оказались парализованы. Под отмену попали в том числе и международные направления. В пресс-службе авиакомпании заявили, что прилагают все усилия для минимизации последствий.

Ранее сотрудники итальянской государственной телерадиокомпании Rai приняли решение о проведении однодневной забастовки. Поводом для масштабного протеста стал громкий скандал, связанный с работой руководителя спортивного вещания Паоло Петрекки. 13 февраля он выступил в роли комментатора церемонии открытия Олимпийских игр, которые проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Журналистское сообщество предъявляет Петрекке серьезные профессиональные претензии.