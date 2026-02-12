Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр

Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai объявили забастовку из-за скандала, вызванного работой директора спортивного вещания Паоло Петрекки как комментатора церемонии открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-Д«Ампеццо. Протест начнется в пятницу, 13 февраля, и продлится весь день.

Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ RAI и в интернете, — говорится в заявлении профсоюз.

Журналисты напомнили, что Петрекка в прямом эфире перепутал президента МОК Кирсти Ковентри с дочкой президента Италии Серджо Маттареллы. Кроме того, он не узнал чемпионок национальной сборной по волейболу и принял актрису Матильду Де Анджелис за певицу Мэрайю Кэри.

Ранее неизвестные устроили диверсию на железнодорожной линии Лекко — Тирано на севере Италии, совершив поджог. Данный путь ведет к горным олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. Огонь повредил несколько кабелей стрелочного узла длиной около 64 сантиметров.