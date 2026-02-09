Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»

Португальский футболист Криштиану Роналду прекратил забастовку в клубе «Аль-Наср», передает A Bola. Причиной недовольства спортсмена стало то, что руководство клуба задерживало выплаты некоторым сотрудникам.

С началом забастовки руководство «Аль-Насра» выполнило свои финансовые обязательства. Кроме того, клуб восстановил полномочия португальских директоров Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых ранее их лишили.

До этого сообщалось, что Роналду отказался выходить на поле в двух последних матчах за «Аль-Наср», что привело к скандалу и бойкоту. Американская телекомпания FOX Sports прекратила трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Это решение уже нанесло лиге убытки в размере $2,4 млрд (185 млрд рублей). Такой шаг крупной международной медиакомпании стал первым в своем роде и затронул глобальные медиа- и коммерческие проекты чемпионата.

Ранее футболист выразил желание покинуть «Аль-Наср». Причина его решения — недовольство руководством команды. Роналдо заявлял, что государственный фонд страны предпочитает инвестировать больше денег в его соперников. В контракте спортсмена предусмотрена опция выкупа за €50 млн (4,5 млрд рублей), что позволяет ему вернуться в Европу или перейти в MLS.