Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками

07 февраля 2026 в 11:20

Бойкот Роналду принес саудовской футбольной лиге убытки в $2,4 млрд

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: STANISLAW KLEPKA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Скандал с бойкотом матчей португальским нападающим Криштиану Роналду нанес серьезный удар по финансам чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщает Speedline в соцсети X. Американская телекомпания FOX Sports приняла решение прекратить трансляцию матчей лиги, что уже привело к убыткам в $2,4 млрд (185 млрд рублей).

Решение связано с отказом Роналду выходить на поле в двух последних матчах за «Аль-Наср». По данным источника, футболист недоволен управлением клуба со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и считает, что команду недостаточно усилили в трансферное окно.

FOX Sports стала первой крупной международной медиакомпанией, разорвавшей контракт с саудовской лигой. Потери связаны с глобальными медиа- и коммерческими проектами чемпионата.

Ранее Роналду захотел покинуть клуб «Аль-Наср». По предварительным данным, он недоволен управлением команды и считает, что суверенный фонд страны целенаправленно вкладывает больше средств в его конкурентов. В контракте футболиста есть опция выкупа за €50 млн (4,5 млрд рублей), что открывает возможность его возвращения в Европу или перехода в MLS.

