Роналду захотел покинуть саудовский «Аль-Наср» Роналду хочет покинуть «Аль-Наср» и может вернуться в Европу

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из «Аль-Насра» и покинуть Саудовскую Аравию, сообщает Record. По информации издания, звездный португалец недоволен положением дел в нынешнем клубе и может вернуться в Европу или перейти в одну из команд Главной лиги футбола (MLS).

2 февраля Роналду отказался играть за «Аль-Наср» и бойкотировал матч лиги Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Роналду не нравится, как Суверенный фонд страны (PIF) управляет клубом, за который он играет. Португалец считает, что PIF специально вкладывает больше денег в конкурентов, мешая «Аль-Насру» стать чемпионом.

В контракте Роналду с саудовской командой есть опция выкупа. Сумма отступных за португальца составляет €50 млн (4,5 млрд рублей).

Ранее французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА. Он превзошел достижение Криштиану Роналду по количеству голов на начальном этапе турнира. В семи матчах текущего общего этапа Мбаппе забил 11 голов. Предыдущий рекорд принадлежал Роналду, который в сезоне-2015/16, также выступая за «Реал», забил 10 голов на групповом этапе.