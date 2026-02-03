Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:21

Роналду захотел покинуть саудовский «Аль-Наср»

Роналду хочет покинуть «Аль-Наср» и может вернуться в Европу

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из «Аль-Насра» и покинуть Саудовскую Аравию, сообщает Record. По информации издания, звездный португалец недоволен положением дел в нынешнем клубе и может вернуться в Европу или перейти в одну из команд Главной лиги футбола (MLS).

2 февраля Роналду отказался играть за «Аль-Наср» и бойкотировал матч лиги Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Роналду не нравится, как Суверенный фонд страны (PIF) управляет клубом, за который он играет. Португалец считает, что PIF специально вкладывает больше денег в конкурентов, мешая «Аль-Насру» стать чемпионом.

В контракте Роналду с саудовской командой есть опция выкупа. Сумма отступных за португальца составляет €50 млн (4,5 млрд рублей).

Ранее французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА. Он превзошел достижение Криштиану Роналду по количеству голов на начальном этапе турнира. В семи матчах текущего общего этапа Мбаппе забил 11 голов. Предыдущий рекорд принадлежал Роналду, который в сезоне-2015/16, также выступая за «Реал», забил 10 голов на групповом этапе.

Криштиану Роналду
футболисты
Саудовская Аравия
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения открестилась от участия в ОДКБ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.