Килиан Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду

Мбаппе побил рекорд Роналду по голам на групповом или общем этапе Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА. Он превзошел достижение легендарного португальца Криштиану Роналду по количеству голов на начальном этапе турнира.

В семи матчах текущего общего этапа Мбаппе забил 11 голов. Предыдущий рекорд принадлежал Роналду, который в сезоне 2015/16, также выступая за «Реал», забил 10 голов на групповом этапе. С сезона 2024/25 формат турнира изменился. Так, число участников выросло до 36, а вместо группового этапа был введен общий, в котором команды играют больше матчей.

Ранее завершился общий этап главного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов. По итогам общего раунда определились все 24 команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Команды, занявшие с первого по восьмое места в итоговой таблице, получили путевки в 1/8 финала напрямую. В эту элитную группу вошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен». В его составе выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

