Килиан Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду Мбаппе побил рекорд Роналду по голам на групповом или общем этапе Лиги чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА. Он превзошел достижение легендарного португальца Криштиану Роналду по количеству голов на начальном этапе турнира.

В семи матчах текущего общего этапа Мбаппе забил 11 голов. Предыдущий рекорд принадлежал Роналду, который в сезоне 2015/16, также выступая за «Реал», забил 10 голов на групповом этапе. С сезона 2024/25 формат турнира изменился. Так, число участников выросло до 36, а вместо группового этапа был введен общий, в котором команды играют больше матчей.

Ранее завершился общий этап главного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов. По итогам общего раунда определились все 24 команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Команды, занявшие с первого по восьмое места в итоговой таблице, получили путевки в 1/8 финала напрямую. В эту элитную группу вошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен». В его составе выступает российский вратарь Матвей Сафонов.