21 января 2026 в 03:57

«Реал» разгромил «Монако» с Головиным в составе

«Реал» победил «Монако» со счетом 6:1 в матче Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над «Монако» в седьмом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе мадридцев отметился Килиан Мбаппе (5-я и 26-я минуты). По мячу забили Франко Мастантуоно (51-я), Винисиус Жуниор (63-я), отдавший еще две голевые передачи, и Джуд Беллингем (81-я). В составе «Монако» отличился Джордан Тезе (72-я), а защитник Тило Керер на 55-й минуте срезал мяч в свои ворота. Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 84 минуты в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

Мбаппе стал первым игроком, который преодолел отметку в 10 голов в Лиге чемпионов текущего сезона. Теперь на его счету 11 мячей.

Эта победа стала первой для «Реала» в Лиге чемпионов под руководством Альваро Арбелоа, сменившего Хаби Алонсо. Мадридцы, набрав 15 очков, поднялись на третье место в таблице. «Монако» (9 очков) опустился на 20-ю позицию. В следующем туре 28 января «Реал» сыграет на выезде с «Бенфикой», а «Монако» примет туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «сливочные» досрочно выбыли из Кубка Испании по футболу. В матче 1/8 финала гранд испанского футбола потерпел поражение от «Альбасете», выступающего во втором дивизионе чемпионата страны.

футбол
Реал Мадрид
Лига чемпионов
Монако
