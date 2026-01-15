Атака США на Венесуэлу
Уволивший тренера «Реал» вылетел из Кубка Испании

Клуб «Альбасете» выбил «Реал» из Кубка Испании в дебютном матче тренера Арбелоа

Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мадридский «Реал» досрочно выбыл из Кубка Испании по футболу. В матче 1/8 финала гранд испанского футбола потерпел поражение от «Альбасете», выступающего во втором дивизионе чемпионата страны.

Встреча проходила в сложных погодных условиях из-за сильного тумана. В результате она завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Для «Реала» этот матч стал дебютным для нового главного тренера Альваро Арбелоа, который возглавил команду всего за два дня до игры. Несмотря на усилия мадридцев, которые дважды сравнивали счет, решающий гол на последней минуте матча принес победу команде из Сегунды.

В составе «Альбасете» дублем отметился Хефе Бетанкор, еще один мяч забил Хави Вильяр. В проигравшей команде отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

«Альбасете», в четвертьфинале узнает своего соперника по итогам жеребьевки. В параллельных матчах «Алавес» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 2:0, а «Бетис» взял верх над «Эльче» – 2:1.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Химок» испанец Франк Артига возглавил казанский ФК «Рубин». Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Его команды, по словам аналитиков, играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков.

