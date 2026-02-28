Нетаньяху обратился к израильтянам на фоне ударов по Ирану

Нетаньяху обратился к израильтянам на фоне ударов по Ирану Нетаньяху призвал жителей Израиля к стойкости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к местным жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана, передает ТАСС. Он также подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых народ Ирана сможет самостоятельно определять свою судьбу.

Утром в субботу, 28 февраля, Иран подвергся новым атакам. Согласно предварительным данным, взрывы произошли в районе Сейед Хандан, где располагается Министерство обороны Ирана. Израиль ранее заявил о нанесении превентивных ударов.

До этого президент США Дональд Трамп предупредил жителей Ирана о «последнем шансе» на свержение правительства. В случае отказа, по его словам, США намерены уничтожить ракетную промышленность страны и морские силы.

Также сообщалось, что ВВС Израиля и США осуществили совместную операцию, в ходе которой одной из основных целей стала резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Удары по правительственному кварталу были частью операции под кодовым названием «Щит Иуды».