Раскрыто отношение Трампа к ударам Израиля по Ирану CBS: Трамп пообещал поддержать удары Израиля по иранской программе ракет

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху дал принципиальное согласие на атаки еврейского государства по иранской ракетной программе, сообщает CBS News со ссылкой на информированные источники. Встреча двух лидеров состоялась 29 декабря, но ее содержание стало известно только сейчас.

По данным телеканала, американский лидер заявил, что поддержит действия Израиля, если Вашингтону и Тегерану не удастся заключить новое соглашение. В американских военных и разведывательных кругах уже приступили к обсуждению формата возможной поддержки израильских операций. Среди рассматриваемых вариантов — дозаправка израильских самолетов в воздухе, а также выдача разрешений на пролет через воздушное пространство государств, расположенных вдоль потенциального маршрута.

Ранее стало известно, что израильская сторона намерена представить Белому дому свежие разведданные, подтверждающие стремительное наращивание военного потенциала Тегерана. Поводом для беспокойства Тель-Авива стал прогресс страны в восстановлении запасов баллистических ракет.