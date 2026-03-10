Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран Нетаньяху: удары по Ирану улучшили международный статус Израиля

Военная операция против Ирана уже положительно сказалась на международном статусе Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время визита в Национальную комиссию по вопросам здравоохранения. Он подчеркнул, что Тель-Авив продолжит добиваться «перемен» в Исламской Республике, передает канцелярия главы правительства.

Мы добьемся перемен [в Иране], и мы уже добиваемся значительных изменений в международном положении Израиля, — сказал он.

Премьер также заявил, что удары по Исламской Республике продолжатся. По его словам, цель Израиля «сломать кости» противнику и создать условия для восстания иранского народа против действующей власти.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия Соединенных Штатов. По их данным, политик даже информировал об этом американского лидера Дональда Трампа. В частности, Нетаньяху собирался ударить по республике баллистическими ракетами. При этом в одном из телефонных разговоров он рассказал американскому лидеру, что получил данные о точном местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения.