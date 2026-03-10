Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:09

Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран

Нетаньяху: удары по Ирану улучшили международный статус Израиля

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: GPO/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная операция против Ирана уже положительно сказалась на международном статусе Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время визита в Национальную комиссию по вопросам здравоохранения. Он подчеркнул, что Тель-Авив продолжит добиваться «перемен» в Исламской Республике, передает канцелярия главы правительства.

Мы добьемся перемен [в Иране], и мы уже добиваемся значительных изменений в международном положении Израиля, — сказал он.

Премьер также заявил, что удары по Исламской Республике продолжатся. По его словам, цель Израиля «сломать кости» противнику и создать условия для восстания иранского народа против действующей власти.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия Соединенных Штатов. По их данным, политик даже информировал об этом американского лидера Дональда Трампа. В частности, Нетаньяху собирался ударить по республике баллистическими ракетами. При этом в одном из телефонных разговоров он рассказал американскому лидеру, что получил данные о точном местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения.

Биньямин Нетаньяху
Израиль
Иран
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости
Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой
Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.