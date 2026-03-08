Нетаньяху мог атаковать Иран даже в одиночку WP: Нетаньяху собирался атаковать Иран без участия США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия Соединенных Штатов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц. По их данным, политик даже информировал об этом американского лидера Дональда Трампа. В частности, Нетаньяху собирался ударить по республике баллистическими ракетами.

Нетаньяху сообщил о своем желании атаковать иранскую программу баллистических ракет в ближайшие недели. Премьер-министр заявил, что Израиль будет готов ударить по Ирану с участием США или без них, хотя он хотел, чтобы Трамп одобрил операцию, — говорится в публикации.

Уточняется, что в одном из телефонных разговоров в конце февраля израильский премьер рассказал американскому лидеру, что получил данные о точном местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения. Этого оказалось достаточно, чтобы Трамп согласился поддержать операцию.

Ранее Трамп заявил, что США одерживают победу над Ираном «на невиданном уровне». По его словам, практически все в республике подверглось уничтожению, а ракеты «были взорваны в пух и прах», и их у Тегерана «осталось очень мало».