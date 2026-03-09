Иран выдвинул официальные обвинения против Трампа и Нетаньяху

Прокурор Тегерана выдвинул официальные обвинения в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает агентство Mizan. Это связано с нападением государств на Исламскую Республику. Обвинения также предъявлены командующим и военнослужащим.

Государственный революционный прокурор Тегерана сообщил о том, что выдвинул обвинения против Дональда Трампа, Биньямина Нетаньяху, а также всех командующих, заведующих, их заместителей и помощников, виновников и участников преступных действий, связанных с последними атаками на территорию Исламской Республики Иран, — говорится в публикации.

Уточняется, что в Иране уже издали необходимые распоряжения о возбуждении уголовного дела. В республике также началось расследование действий США и Израиля.

Ранее Генеральная прокуратура Исламской Республики сообщила, что имущество иранцев, сотрудничающих с США и Израилем за пределами страны, будет конфисковано. В ведомстве заявили, что подобные действия расцениваются как угроза национальной безопасности.