В Британии раскрыли, пойдет ли авианосец Prince of Wales к берегам Ирана

В Британии раскрыли, пойдет ли авианосец Prince of Wales к берегам Ирана Журналист Суинфорд: авианосец Prince of Wales не направят на Ближний Восток

Британский авианосец Prince of Wales останется в распоряжении НАТО и не будет переброшен на Ближний Восток, несмотря на эскалацию вокруг Ирана, сообщил журналист The Times Стивен Суинфорд в соцсети X со ссылкой на источники. По информации собеседников, корабль направят на выполнение задач Альянса, включая операции на Крайнем Севере.

HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток. <…> По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе, — сообщил он.

Ранее журналисты сообщили, что Великобритания повысила степень боевой готовности авианосца HMS Prince of Wales. Командование оповестило экипаж о возможном развертывании на Ближнем Востоке на фоне регионального конфликта.

Кроме того, премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Лондон предоставил Вашингтону доступ к своим военным объектам для ударов по иранским ракетным складам. Однако сама Британия не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, учитывая печальный опыт иракской кампании, заявил он.