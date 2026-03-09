«Настроение явно изменилось»: в Европе появилась «ферма Судного дня»

Житель Великобритании Питер Доу 20 лет строил автономную «ферму Судного дня», сообщает Daily Star. Комплекс рассчитан на выживание 1000 людей в случае глобального кризиса. Для участия в проекте предусмотрен ежегодный взнос от 10 до 100 тыс. фунтов (от 1 млн рублей до 10 млн рублей) стерлингов.
Когда я начинал, люди думали, что я сумасшедший. Теперь они говорят: возможно, вы были правы. Настроение явно изменилось, — отметил Доу.
Хозяйство расположено в графстве Норфолк и занимает около 607 гектаров. На территории работают мельница, скотобойня и молочное производство, установлен пресс для выпуска дизельного топлива из растительного масла, сформированы запасы консервов.
Ранее профессор МГИМО и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин заявил, что стремление стран Европы перейти к практическим шагам, включая возможную передачу ядерного оружия Украине, растет по мере успехов российской армии в зоне спецоперации. По его мнению, ЕС «мчится в этот ядерный апокалипсис».
Между тем ученые выяснили, что ядерную войну переживут только Австралия и Новая Зеландия. Согласно расчетам, применение 12 тыс. ядерных боеголовок приведет к катастрофическим последствиям для планеты и наступлению ядерной зимы.