«Настроение явно изменилось»: в Европе появилась «ферма Судного дня» Британец 20 лет строил хозяйство на случай апокалипсиса для 1000 человек

Житель Великобритании Питер Доу 20 лет строил автономную «ферму Судного дня», сообщает Daily Star. Комплекс рассчитан на выживание 1000 людей в случае глобального кризиса. Для участия в проекте предусмотрен ежегодный взнос от 10 до 100 тыс. фунтов (от 1 млн рублей до 10 млн рублей) стерлингов.

Когда я начинал, люди думали, что я сумасшедший. Теперь они говорят: возможно, вы были правы. Настроение явно изменилось, — отметил Доу.

Хозяйство расположено в графстве Норфолк и занимает около 607 гектаров. На территории работают мельница, скотобойня и молочное производство, установлен пресс для выпуска дизельного топлива из растительного масла, сформированы запасы консервов.

Ранее профессор МГИМО и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин заявил, что стремление стран Европы перейти к практическим шагам, включая возможную передачу ядерного оружия Украине, растет по мере успехов российской армии в зоне спецоперации. По его мнению, ЕС «мчится в этот ядерный апокалипсис».

Между тем ученые выяснили, что ядерную войну переживут только Австралия и Новая Зеландия. Согласно расчетам, применение 12 тыс. ядерных боеголовок приведет к катастрофическим последствиям для планеты и наступлению ядерной зимы.