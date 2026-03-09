Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 19:23

«До какого-то возраста»: Стас Пьеха задумался о смене сценического имени

Стас Пьеха заявил, что может сменить сценическое имя

Стас Пьеха Стас Пьеха Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Стас Пьеха заявил KP.RU, что со временем может сменить сценическое имя и стать Станиславом. Он связал это с особенностями возраста и добавил, что точно не хочет переводить свое имя на английский, так как его основная целевая аудитория — россияне.

Может быть, я бы со временем стал Станиславом Пьехой. Просто потому что Стас — это до какого-то возраста. На английский я не хочу переводиться, — сказал Пьеха.

Ранее звезда сериала «Ландыши» 24-летняя Ника Здорик призналась, что причиной ее расставания с Пьехой стала несовместимость темпераментов. По словам актрисы, она оказалась слишком эмоциональной для «тревожного, контролирующего» возлюбленного.

Сам Пьеха отверг обвинения в том, что он тяжелый в отношениях человек. Артист заявил, что мнение о нем как об абьюзере ошибочно. Исполнитель описал себя как чрезвычайно эмпатичного человека, который активно участвует в жизни своего партнера. По его словам, если и имеет место абьюз, то только в его сторону. Пьеха связал предвзятое отношение к себе с парой резких заявлений, сделанных в рамках одного из телешоу.

Стас Пьеха
шоу-бизнес
звезды
знаменитости
