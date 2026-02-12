«Тревожный, контролирующий»: экс-возлюбленная Стаса Пьехи прервала молчание

Звезда сериала «Ландыши» 24-летняя Ника Здорик в интервью Марии Чадиной на Rutube призналась, что причиной ее расставания с певцом Стасом Пьехой стала несовместимость темпераментов. По словам актрисы, она оказалась слишком эмоциональной для «тревожного, контролирующего» возлюбленного.

Считаю, что это про такую эмоциональную составляющую. Я очень‑очень‑очень эмоциональный человек. Я яркий и открытый человек в плане выражения своих эмоций и в плане вообще жизни. А он тоже тревожный, контролирующий, и для него моё проявление эмоций небезопасно, — отметила знаменитость.

Актриса поделилась, что недавнее признание Пьехи о том, что он «умирал рядом» с ней, поначалу ее сильно ранили. Она объяснила, что с их расставания прошел всего год. Несмотря на это, она отпустила обиду и теперь вспоминает моменты с экс-возлюбленным с теплотой.

Я знаю всю внутрянку наших отношений, поэтому не обижаюсь, сейчас так точно. Я вообще прекрасно отношусь к Стасу. Я ему очень благодарна, потому что именно он многое в меня заложил, каких‑то правильных, взрослых вещей, — пояснила артистка.

Ранее Пьеха отверг обвинения в том, что он тяжелый в отношениях человек. Артист заявил, что мнение о нем как об абьюзере ошибочно. Исполнитель описал себя как чрезвычайно эмпатичного человека, который активно участвует в жизни своего партнера. По его словам, если и имеет место абьюз, то только в его сторону. Пьеха связал предвзятое отношение к себе с парой резких заявлений, сделанных в рамках одного из телешоу.