05 марта 2026 в 07:00

В США сравнили операцию в Иране с игрой Call of Duty

Белый дом сравнил операцию в Иране с игрой Call of Duty

Белый дом в соцсети Х сравнил операцию американской армии в Иране с игрой Call of Duty. В свой ролик администрация президента США включила записи, на которых военные ликвидируют иранскую боевую технику и прочие цели. В начало видео был добавлен момент из игры, где главный герой вызывает огонь авиации.

К реальным кадрам уничтожения автомобилей, зданий и военной техники авторы ролика «примонтировали» всплывающую плашку «+100» после каждого попадания боеприпаса. Таким образом в Белом доме провели паралелль между получением игровых очков и выполнением реальных боевых задач.

Ранее появилась информация, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут руководить республикой после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Уточнялось, что они возглавят страну «в переходный период».

Также сообщалось, что супруга бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, на которой он женился в 1964 году, скончалась. Она умерла от полученных при ударе ранений. В материале сказано, что со вчерашнего дня супруга лидера находилась в коме.

