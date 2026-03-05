Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 07:12

Раскрыты подробности нападения ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО сбили ночью беспилотники в четырех районах Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны минувшим вечером и ночью сбили несколько украинских беспилотников в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, атака была отражена в Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском. По предварительной информации, на данный момент пострадавших и разрушений на земле нет, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал Слюсарь.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники-камикадзе атаковали автомобиль энергетической компании в селе Азаровка Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате целенаправленного удара был поврежден служебный УАЗ, принадлежащий ПАО «Россети Центр — „Брянскэнерго“», пострадавших нет.

