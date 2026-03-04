Российского чиновника заподозрили в махинациях с землей на 100 млн рублей

В Батайске чиновника заподозрили в махинациях с землей на 100 млн рублей

Бывшего начальника комитета по управлению имущества города Батайска Ростовской области заподозрили в захвате муниципальных земель на 100 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. По данным ведомства, в преступную группу также вошли юрист и несколько коммерсантов.

Предварительный размер причиненного муниципалитету ущерба превышает 100 млн рублей, — сказано в сообщении.

Как отметили в МВД, речь идет о четырех участках земли. По данным следствия, договоры оформления земли были незаконными.

Ранее Геленджикский городской суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о конфискации имущества Сергея Леся, экс-главы Крымского района Краснодарского края. Также речь идет об имуществе 11 близких бывшего чиновника. В результате решения суда в пользу государства переходят транспортные средства, недвижимость и земельные участки, принадлежащие ответчикам.

До этого стало известно, что Лесь подал в отставку. Решение принято на внеочередной сессии районного совета 20 октября. В администрации уточнили, что депутаты приняли отставку Леся. В течение 10 дней губернатор Краснодарского края назначил временно исполняющего обязанности главы района.