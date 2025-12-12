Суд обратил в доход государства имущество бывшего чиновника с Кубани Суд обратил в доход России имущество экс-главы Крымского района Кубани Леся

Геленджикский городской суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о конфискации имущества Сергея Леся, экс-главы Крымского района Краснодарского края, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Также речь идет об имуществе 11 близких бывшего чиновника.

Суд рассмотрел иск прокуратуры, направленный против Леся и его окружения. В результате решения суда в пользу государства переходят транспортные средства, недвижимость и земельные участки, принадлежащие ответчикам.

Помимо этого, суд постановил взыскать с Леся и его родственников более 70 млн рублей, которые соответствуют стоимости ранее отчужденного ими имущества. Так государство возместило ущерб, связанный с незаконным выводом активов.

Ранее стало известно, что имущество бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова частично обратили в доход страны. По данным источника, речь идет об активах на сумму в 1 млрд 232 млн рублей, на изъятии которых настаивала Генпрокуратура. Сам Иванов счел иск «очень объемным» и отметил, что не понял его сути.