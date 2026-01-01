ВСУ атаковали Сочи

Сочи подвергся атаке БПЛА вечером 1 января, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Обломки дрона повредили несколько окон в многоквартирном доме. По предварительной информации, пострадавших или пожаров при налете нет. На месте работают экстренные службы.

Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи, — сказано в сообщении.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что повреждения получил дом на Сухумском шоссе. Стекла из выбитых на седьмом этаже окон разбросаны во дворе. Глава города заверил, что власти помогут жильцам восстановить остекление. Он также призвал местных жителей не публиковать в соцсетях видео с БПЛА.

Ранее российская сторона передала США материалы с расшифровкой данных украинского беспилотника. Документы подтверждают, что целью атаки 29 декабря был один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Спецслужбы извлекли загруженный в дрон файл с полетным заданием. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

Мэр Москвы Сергей Собянин между тем назвал чудовищным преступлением удар ВСУ по селу Хорлы в Херсонской области и выразил соболезнования родственникам погибших. Он отметил, что столица готова оказать пострадавшим всю необходимую помощь.