01 января 2026 в 20:43

Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года разрешение для ряда российских компаний не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ распространяется на акционерные общества, работающие в сферах энергетики, машиностроения и торговли. Одним из условий является наличие санкций со стороны иностранных государств или международных организаций в отношении владельцев или бенефициаров компании.

Также указ касается организаций, в уставном капитале которых есть доли или акции, принадлежащие лицам из недружественных стран, если их совокупная доля не превышает 50%. Дополнительно установлен финансовый критерий: выручка компании за год, предшествующий принятию решения, должна превышать 100 млрд рублей. В таких случаях решения будут приниматься большинством голосов остальных участников, независимо от положений учредительных документов и корпоративных договоров.

Ранее в России законодательно запретили исполнять постановления иностранных уголовных и международных судов, если их полномочия не основаны на договоре с РФ или резолюции СБ ООН. Соответствующий федеральный закон подписал Путин.

