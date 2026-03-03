Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:25

Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России

Юрист Тарасов: криптовалюту в России признали имуществом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России криптовалюту признали имуществом, рассказал Авторадио юрист Владимир Тарасов. Он объяснил, что теперь такой вид средств будет облагаться налогом.

Сделки, которые проводятся через криптовалюту, например, эта покупка может быть автомобиля, тоже будет отслеживаться специальными органами, скажем так, специалистами, и на такое имущество будет накладываться налог, допустим, при продаже, там, если менее трех лет, — налогом, — рассказал Тарасов.

Юрист отметил, что теперь цифровую валюту также можно будет изъять. По его словам, криптовалюту будет регулировать специальный федеральный закон.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует провести в 2026 году исследование о целесообразности выпуска российского стейблкоина — криптовалюты, стоимость которой привязана к той или иной фиатной валюте или физическому активу. Регулятор традиционно выступал против этого инструмента, но готов повторно оценить риски и перспективы его внедрения.

