Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России

В России криптовалюту признали имуществом, рассказал Авторадио юрист Владимир Тарасов. Он объяснил, что теперь такой вид средств будет облагаться налогом.

Сделки, которые проводятся через криптовалюту, например, эта покупка может быть автомобиля, тоже будет отслеживаться специальными органами, скажем так, специалистами, и на такое имущество будет накладываться налог, допустим, при продаже, там, если менее трех лет, — налогом, — рассказал Тарасов.

Юрист отметил, что теперь цифровую валюту также можно будет изъять. По его словам, криптовалюту будет регулировать специальный федеральный закон.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует провести в 2026 году исследование о целесообразности выпуска российского стейблкоина — криптовалюты, стоимость которой привязана к той или иной фиатной валюте или физическому активу. Регулятор традиционно выступал против этого инструмента, но готов повторно оценить риски и перспективы его внедрения.