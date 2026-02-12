Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:01

Центробанк готов пересмотреть позицию по рублевым стейблкоинам

Центробанк проведет в 2026 году исследование о выпуске рублевого стейблкоина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Центробанк планирует провести в 2026 году исследование о целесообразности выпуска российского стейблкоина — криптовалюты, стоимость которой привязана к той или иной фиатной валюте или физическому активу, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на конференции Alfa Talk. По его словам, которые приводит ТАСС, регулятор традиционно выступал против этого инструмента, но готов повторно оценить риски и перспективы его внедрения.

У нас в планах в этом году провести исследование, где мы еще раз оценим эту ситуацию. Действительно, наша традиционная позиция — что это не допускается, но с учетом практики ряда зарубежных стран мы еще раз посмотрим какие здесь есть риски и перспективы и вынесем это тоже на общественное обсуждение, — сказал он.

В декабре 2025 года в Банке России заявили, что подготовили концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Согласно решению ЦБ, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями, но ими по-прежнему нельзя расплачиваться внутри страны.

Центробанк
Владимир Чистюхин
стейблкоин
криптовалюты
Россия
рубли
