ЦБ анонсировал масштабные изменения на российском рынке криптовалют

Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке, следует из заявления на сайте регулятора. В нем говорится, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, но ими по-прежнему нельзя расплачиваться внутри страны.

Согласно концепции, квалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты при условии прохождения тестирования и в пределах лимита до 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам разрешат операции с любыми криптовалютами, за исключением анонимных, без ограничений по объему сделок. Обязательным условием также станет тестирование.

При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что допуск на рынок криптовалют инвесторов, не обладающих профессиональной квалификацией, требует предельной аккуратности. Он также признал, что в текущей международной ситуации криптовалюты зачастую остаются единственным способом для совершения некоторых видов платежей за рубежом.