Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:55

ЦБ анонсировал масштабные изменения на российском рынке криптовалют

ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке, следует из заявления на сайте регулятора. В нем говорится, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, но ими по-прежнему нельзя расплачиваться внутри страны.

Согласно концепции, квалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты при условии прохождения тестирования и в пределах лимита до 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам разрешат операции с любыми криптовалютами, за исключением анонимных, без ограничений по объему сделок. Обязательным условием также станет тестирование.

При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что допуск на рынок криптовалют инвесторов, не обладающих профессиональной квалификацией, требует предельной аккуратности. Он также признал, что в текущей международной ситуации криптовалюты зачастую остаются единственным способом для совершения некоторых видов платежей за рубежом.

криптовалюта
деньги
Центробанк
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Три человека погибли в массовом ДТП под Оренбургом
Завершились поиски авторов сообщения Путину о жизни «как в XIX веке»
В Подмосковье активисты пытаются спасти лебедей от смерти
WhatsApp высказался на вводимые в России ограничения
Умеров приехал в Киев после длительного отсутствия и встретился с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.