11 декабря 2025 в 17:52

Центробанк может ограничить доступ к криптовалютам для россиян

Центробанк призвал к осторожности с допуском россиян к криптовалютам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Допуск на рынок криптовалют инвесторов, не обладающих профессиональной квалификацией, требует предельной осторожности, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в беседе с РИА Новости. Он указал, что цифровые активы сегодня применяются не только для инвестиций, но и для трансграничных переводов, что является важным фактором.

Чистюхин отметил, что регулятор стремится максимально защитить розничных российских инвесторов от рисков, связанных с такими активами. В то же время он признал, что в текущей международной ситуации криптовалюты зачастую остаются единственным способом для совершения некоторых видов платежей за рубежом.

По его словам, дискуссия на эту тему продолжается внутри ведомства и на финансовом рынке. В случае если все же будет принято решение допустить неквалифицированных инвесторов к операциям с криптоактивами, круг таких лиц придется строго регламентировать.

Здесь надо быть максимально аккуратными. В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам, — сказал Чистюхин.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал, что сегодня около 20 млн граждан используют криптовалюту в разных целях. По его словам, в стране нужна своя инфраструктура для защиты россиян и получения экономического эффекта от такой валюты.

