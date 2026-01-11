Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:16

Новый циклон надвигается на Москву

Леус: южный циклон обрушится ночью на Московский регион

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ближайшей ночью на Московский регион обрушится южный циклон, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За сутки ожидается выпадение осадков в размере от трех до восьми миллиметров.

Сегодня утром я показал спутниковый снимок, на котором был хорошо виден очередной южный циклон, который в понедельник будет формировать погоду в столичном регионе. Южные циклоны обычно имеют огромные запасы влаги и часто становятся причиной сильных снегопадов, — отметил Леус.

Хотя южные циклоны обычно сопровождаются обильными осадками, текущий циклон значительно уступает по мощности предыдущему, добавил синоптик. Самый сильный снегопад при этом прогнозируется на юго-востоке Московской области.

Согласно прогнозам, снежный покров увеличится на два — четыре сантиметра. Однако с учетом процессов уплотнения и оседания снега фактическое увеличение будет меньше. В Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском районах возможен слабый гололед.

Ранее в Москве наблюдался рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц. Из-за сильного снегопада в городе остановилось движение транспорта и работа аэропортов. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году, когда в Москве зафиксировали 12,9 миллиметра осадков.

