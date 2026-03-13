Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:54

Лукашенко рассказал о последствиях падения дрона ВСУ в Белоруссии

Лукашенко: жительница Белоруссии пострадала в результате падения дрона ВСУ

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Украинский беспилотник упал на территории Белоруссии несколько дней назад, сообщил президент страны Александр Лукашенко. В результате инцидента пострадала женщина, передает БелТА.

Более того, вчера или позавчера беспилотник упал — ранило нашу женщину. Начали разбираться — украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: «Такие-сякие!»? Хотя имел на это право. И это не в первый раз, — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также назвал глупостью заявления Киева о том, что комплекс «Орешник» в республике можно считать законной целью для НАТО. Он призвал не провоцировать Минск на применение оружия. Глава государства предупредил, что у Белоруссии есть чем ответить на угрозы. Дальность поражения позволяет достать до 200 километров, напомнил он. Лукашенко посоветовал оппонентам не бряцать языком.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.

