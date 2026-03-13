В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР Депутат Журавлев: за атаку на больницу в ДНР нужно мощно атаковать всю Украину

В ответ на атаку Киева на больницу в Донецкой Народной Республике следует нанести решительные удары по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, оказание давления на Киев возможно исключительно посредством применения силы.

На [удары ВСУ по больницам] можно отвечать только массированными атаками на всю Украину — пусть боятся. И, конечно, необходимо уничтожить бандеровское логово. Иными способами давить на него невозможно. С ними не о чем договариваться, нужно только истреблять, и жизнь на планете станет только лучше. Российская армия в данном случае выступает в роли санитара леса, избавляющего мир от фашистской грязи, — высказался Журавлев.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на медицинское учреждение в Донецкой Народной Республике погибли 10 человек. Все жертвы были медработниками.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что два муниципалитета региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По его словам, в результате атак пострадали два мирных жителя. Удары пришлись по коммерческому зданию и музею.