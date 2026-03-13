В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР

13 марта 2026 в 17:13

Депутат Журавлев: за атаку на больницу в ДНР нужно мощно атаковать всю Украину

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ответ на атаку Киева на больницу в Донецкой Народной Республике следует нанести решительные удары по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, оказание давления на Киев возможно исключительно посредством применения силы.

На [удары ВСУ по больницам] можно отвечать только массированными атаками на всю Украину — пусть боятся. И, конечно, необходимо уничтожить бандеровское логово. Иными способами давить на него невозможно. С ними не о чем договариваться, нужно только истреблять, и жизнь на планете станет только лучше. Российская армия в данном случае выступает в роли санитара леса, избавляющего мир от фашистской грязи, — высказался Журавлев.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на медицинское учреждение в Донецкой Народной Республике погибли 10 человек. Все жертвы были медработниками.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что два муниципалитета региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По его словам, в результате атак пострадали два мирных жителя. Удары пришлись по коммерческому зданию и музею.

ВСУ
ДНР
Госдума
Россия
Украина
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Брянск
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

