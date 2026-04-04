Одной из стран Ближнего Востока дали «пропуск» на проход Ормузского пролива

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 20:16

Ираку разрешили беспрепятственно проходить через Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ираку разрешили проходить через Ормузский пролив, сообщает телеканал Al Alam со ссылкой на заявление центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия». Там отметили, что ограничения касаются лишь враждебных государств.

Братский Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении Ормузского пролива, — сказано в сообщении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Белым домом. Политик пообещал, что в противном случае «весь ад обрушится на них».

До этого Тегеран разработал систему управления судоходством в Ормузском проливе, разделив все страны на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам из первой группы полностью запрещено пользоваться проливом, вторые будут платить пошлину, третьим дадут право на свободное судоходство.

Также контейнеровоз французской компании CMA CGM SA успешно прошел через Ормузский пролив. Он стал первым западноевропейским коммерческим судном, которому удался подобный шаг с начала операции США и Израиля против Ирана.

Мир
Ближний Восток
Иран
Ирак
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.