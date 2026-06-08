ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 06:07

Власти Новороссийска разрешили проблему с движением в Геленджик

Кравченко: в Новороссийске возобновлено движение транспорта в сторону Геленджика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Движение транспорта на ранее перекрытых участках в направлении Геленджика восстановлено, заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своих социальных сетях. О причинах введения и снятия ограничений не сообщается.

Запреты на проезд были введены у пересечения улиц Судостальской и Портовой. Кроме того, проблемы наблюдались на подъезде к Новороссийску со стороны Кабардинки.

Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено, — уточнил Кравченко.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения. Вся актуальная информация в дальнейшем также будет появляться в социальных сетях представителей власти.

Ранее сообщалось, что дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара (Пашковский). Пресс-служба Росавиации информировала, что мера необходима для безопасности граждан. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара работает по расписанию с 09:00 до 23:00. Введенные ограничения носят дополнительный характер.

До этого стало известно, что Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. Туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.

Регионы
Новороссийск
Геленджик
движение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут обязать торговые сети раскрыть важнейший показатель
Льготы для отцов: какие существуют, как получить, сколько выплатят
В Минпросвещения объяснили, будут ли в колледжах оценивать поведение
Роспотребнадзор зафиксировал рост опасных инфекций в стране
Атака БПЛА на поезд Москва — Симферополь спутала расписание движения
Россиянам объяснили, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок
Атака ВСУ на Белгородскую область привела к ранению ребенка
Терапевт назвала тревожные симптомы фтириаза
«Просто выкашивают»: боец рассказал об отношении ВСУ к мирным жителям
Россия отменит визовый режим еще с тремя странами
Власти Новороссийска разрешили проблему с движением в Геленджик
Нутрициолог объяснила, почему опасно заменять полноценный ужин смузи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 июня
«Зачем?»: Котяков высказался о четырехдневной рабочей неделе
Лидер оппозиции в Армении раскрыл, как власти давили на его партию
«Узурпация власти»: оппозиция оценила заявление Пашиняна о выборах
Израиль нанес удары по военным объектам Ирана
ЦИК Армении озвучила предварительные данные после обработки 50% бюллетеней
Гинеколог назвала привычку, угрожающую бесплодием
Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.