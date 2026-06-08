Власти Новороссийска разрешили проблему с движением в Геленджик Кравченко: в Новороссийске возобновлено движение транспорта в сторону Геленджика

Движение транспорта на ранее перекрытых участках в направлении Геленджика восстановлено, заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своих социальных сетях. О причинах введения и снятия ограничений не сообщается.

Запреты на проезд были введены у пересечения улиц Судостальской и Портовой. Кроме того, проблемы наблюдались на подъезде к Новороссийску со стороны Кабардинки.

Движение транспортных средств по ранее перекрытым участкам возобновлено, — уточнил Кравченко.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения. Вся актуальная информация в дальнейшем также будет появляться в социальных сетях представителей власти.

Ранее сообщалось, что дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара (Пашковский). Пресс-служба Росавиации информировала, что мера необходима для безопасности граждан. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара работает по расписанию с 09:00 до 23:00. Введенные ограничения носят дополнительный характер.

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